Felipe Melo é contra punição por subir na bola: 'Se faz isso comigo, jogaria fora do campo'

"Sempre gostei desse tipo de atleta no meu time, folgado, porque ele tira o cara do sério, como o Memphis fez, colocou o jogo no bolso naquele momento. Acho super importante isso. Não pode deixar o futebol engessado", completou o ex-jogador. O lance em questão deu início a uma confusão generalizada, com paralisação de quase dez minutos.

De acordo com o elaborado pela CA, o intuito de provocar a equipe adversária tem causado "transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados e prejudicando a imagem do esporte em larga abrangência nacional e internacional". O ofício destaca ainda o risco de lesão para o próprio jogador protagonista do lance.

Memphis foi um dos que se posicionou contra a medida da CA neste fim de semana. "Do que estamos falando? De futebol, não? Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada", disse, após vitória sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O atacante também tratou do tema por meio de suas redes sociais.

Além disso, a CBF também destacou, em resposta ao primeiro ofício, que a medida se trata de uma orientação da Conmebol às comissões de arbitragem. De acordo com novo documento emitido pela CBF, no último domingo, um jogador brasileiro e um boliviano receberam amarelo em uma partida do Sul-Americano Sub-17, por esta ação em dois momentos distintos da mesma partida.

Cabe ressaltar que subir na bola poderia ser interpretado como atitude antidesportiva pela arbitragem antes mesmo de a CBF alertar as federações sobre o Livro de Regras prever a punição. Em 2023, o atacante Soteldo, do Santos, subiu na bola para provocar jogadores do Vasco, em vitória por 4 a 1 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O ato gerou revolta dos atletas do time carioca e a arbitragem, que não marcou a infração, teve trabalho para controlar a partida no final.