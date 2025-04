Leicester x Newcastle Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 07/04

Palpites para Leicester x Newcastle - Premier League 2024/2025

Palpite 1: Vitória do Newcastle – Odd de 1.75 na Stake

Palpite 2: Ambas marcam (não) – Odd de 1.95 na Esportes da Sorte

Palpite 3: Newcastle vence o 1º tempo – Odd de 2.10 na Novibet

Aplicativo para Android Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

*Odds verificadas em 07/04/2025 às 11h00 (sujeitas a alterações).

Palpite 1: Resultado Final: Newcastle

A fase do Leicester é dramática: são 7 derrotas seguidas como mandante e apenas 20% de vitórias no campeonato. A equipe marcou só 42 gols em 40 jogos e tem a segunda pior defesa da liga. Enfrenta um Newcastle embalado, que venceu 62% das partidas e tem o segundo melhor ataque do torneio.