Tite perde para fã de série da seleção e rodada embola disputa pelo título

O Palmeiras flertou em voltar a ser o 'time da virada' ao marcar no fim e evitar a derrota contra o Internacional. Rony marcou um golaço de cobertura quase nos acréscimos para empatar o jogo e evitar a quarta derrota seguida.

No jogo que deu a liderança ao Botafogo, Luiz Henrique brilhou. O camisa 7 sofreu dois pênaltis e foi fundamental na goleada carioca sobre o Atlético-GO.

O Fortaleza venceu o Cruzeiro fora de casa em confronto direto, chegou a 39 pontos e entrou na briga pelo título. O Leão tem o mesmo número de jogos do Flamengo, mas um a menos do que o líder Botafogo.

O Corinthians voltou à zona do rebaixamento após conseguir a proeza de ter dois jogadores a mais por boa parte do jogo e só empatar com o Juventude dentro da Neo Química Arena. Os gaúchos tiveram o goleiro expulso na primeira etapa, depois o lateral Alan Ruschel também recebeu o vermelho e, por fim, Lucas Barbosa foi expulso já no banco de reservas.

A rodada ainda ficou marcada pela despedida do atacante Éder, do Criciúma, que anunciou aposentadoria, e pela estreia de Joel Campbell, costarriquenho que já foi sensação de Copa do Mundo, no Atlético-GO.

Zubeldía, o 'telespectador'

O treinador argentino falou que assistiu à série da conquista da Copa América de 2019 pela seleção brasileira comandada por Tite. Ele falou sobre a felicidade de vencer o consagrado treinador.