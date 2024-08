Palmeiras: Felipe Anderson está devendo? Lavieri defende atleta de críticas

Felipe Anderson fez apenas seis jogos pelo Palmeiras, mas já está convivendo com algumas críticas pelas expectativas criadas após o anúncio de sua contratação. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Massini falaram sobre a situação do camisa 9 na Live do Palmeiras, no Youtube do UOL Esporte, toda terça-feira, às 16h (de Brasília).

"Eu tenho notado um certo alarde em: 'O Abel está colocando o Felipe Anderson de secretário de lateral' ou 'o Felipe Anderson não joga nada'. É importante a gente destacar várias coisas nesse ponto. Quando chega um jogador desse nível as pessoas pensam que é só chegar e jogar dentro do campo. O cara saiu de uma Europa depois de não sei quanto tempo, vem jogar no Brasil onde muda a grama, a bola, os adversários, os estádios, a comida, a temperatura, o vento, os trânsitos, os filhos. Muda absolutamente tudo. O corpo do cara tá como se eles estivesse no começo da temporada. Ele está há 10 anos com o corpo orientado para agosto ele estar em pré-temporada. Quando você coloca o Felipe Anderson em campo dessa maneira, é preciso entender que te um tempo de adaptação. Lavieri.

"Significa que o Abel tá usando ele da melhor forma? Não sei, tem que ver. Mas meu ponto é que as pessoas acham que é igual o Championship Manager, que você contrata o cara, coloca no campo e ele já vai funcionar igual um robô. O Palmeiras tem 350 exemplos de jogadores que demoraram dois anos para render, e tem gente achando que o Felipe não serve, que o Maurício não serve. Não é assim. Espera pelo menos seis meses para falar que o cara está ruim", acrescentou.