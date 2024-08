PVC: Perder para o Flamengo de novo significa mais pressão para Abel

PVC: Palmeiras não faz mais gols de bolas paradas, e Flamengo sofre muitos

No quadro Prancheta do PVC, o colunista do UOL projetou o duelo aéreo entre Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Ele destacou a fragilidade na bola aérea defensiva do Mengão e a queda no aproveitamento das bolas paradas do Verdão; confira!

Copa do Brasil? Prioridade do Corinthians tem que ser o Brasileiro, diz PVC

O Corinthians visita o Grêmio, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), após empate sem gols no primeiro jogo, pela Copa do Brasil. Na opinião de PVC, Ramón Diaz vai "fechar a casinha" em busca da classificação, mas a prioridade do Timão tem que ser escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão.