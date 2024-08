Palmeiras despenca sem Estêvão: veja números do time sem principal jogador

Número de finalizações por jogo teve queda. Segundo o Footstats, o Palmeiras tem média de 17,19 finalizações por jogo no Brasileirão e é o líder do ranking. No entanto, finalizou apenas duas vezes (nenhuma no gol) em todo jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, e, nos primeiros 45 minutos contra o Inter, também só finalizou duas vezes (também sem acertar o gol). Na derrota para o Flu foram apenas sete.

Palmeiras tem o 5º melhor ataque do Brasileirão e Estêvão participou de quase um terço dos gols. O Alviverde marcou 28 gols até o momento na competição, e Estêvão marcou cinco e deu quatro assistências, o que significa que ele participou de 32,14% dos gols da equipe.

Ausência de Estêvão coincidiu com o pior momento do Palmeiras na temporada. A equipe comandada por Abel Ferreira tem uma vitória, quatro derrotas e um empate nos últimos seis jogos (Estêvão jogou contra Botafogo e Vitória, mas foi substituído no 2º tempo em ambas partidas por lesão).

Abel sente falta de "performance extraordinária" de Estêvão