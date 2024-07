Quais as opções de Abel para montar um Palmeiras lotado de desfalques

O Palmeiras terá uma lista extensa de desfalques para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. O elenco alviverde será colocado à prova, já que a equipe tem dúvidas em muitas posições e nem o técnico Abel Ferreira estará à disposição.

Plantão médico

Dúvida na zaga entre Naves e Vitor Reis. Vitor Reis ganhou a posição de Naves quando Gustavo Gómez retornou ao time titular após a Copa América. No entanto, Abel já elogiou a qualidade de Naves diversas vezes. As crias brigam pela vaga de Murilo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Cruzeiro e será desfalque nos próximos jogos — ele havia retornado contra o Botafogo após se recuperar da mesma lesão, mas no tornozelo esquerdo.

Sem Piquerez, Vanderlan deve ganhar sequência na lateral esquerda. De todos os lesionados, Piquerez foi o que teve a lesão mais séria e a estimativa do clube é de que ele só retorna em 2025. Vanderlan tem agradado a comissão técnica e tem a concorrência de Caio Paulista na posição.