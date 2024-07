Bigode tem parte de salário no Santos penhorado em ação movida por Mayke 

Atual clube de Willian Bigode, o Santos acatou determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo e transferiu R$ 22 mil para uma conta judicial, valor referente a 30% do salário do mês de junho do atacante. O arresto de parte do salário do atacante atende à decisão da Justiça favorável ao lateral-direito Mayke, do Palmeiras.

Mayke acusa a empresa de Bigode, a WLCJ Consultoria e Gestão Empresarial, de participação comercial no contrato firmado pelo lateral com a Xland Gestora de Investimentos.

O jogador do Palmeiras afirma ter sofrido prejuízo de R$ 8,6 milhões com os investimentos na Xland. Apesar do contrato envolver Mayke e a Xland, a Justiça deferiu o pedido dos advogados do lateral no sentido de incluir a empresa de Bigode como também responsável pela dívida.