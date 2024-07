Flu vence Palmeiras com show da torcida no Maracanã e respira mais aliviado

Thiago Silva voltou a jogar no Maracanã depois de 16 anos. Ele fez a estreia pelo Flu na última rodada, mas teve o primeiro encontro com a torcida nesta quarta. O zagueiro foi ovacionado quando apareceu na escalação no telão e entrou em campo com uma braçadeira em homenagem ao movimento de inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista.

Richard Ríos e Lázaro foram novidades do Palmeiras no banco de reservas. Vitor Reis, de 18 anos, foi titular com a lesão de Murilo, assim como Dudu e Felipe Anderson.

A torcida do Fluminense fez bonita festa. Com mais de 51 mil presentes no Maracanã, o tricolor foi recebido em campo com bandeiras, fogos, fumaça e muita festa.

O técnico Mano Menezes ganhou um desfalque. Thiago Santos levou o terceiro cartão amarelo e fica fora da próxima rodada.

Abel Ferreira também ficará desfalcado. Raphael Veiga precisará cumprir suspensão depois de levar o terceiro amarelo por falta em Arias. O técnico, porém, retorna à equipe depois de ficar fora neste jogo. Quem comandou o time foi o auxiliar João Martins.

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi bom. Os dois times tiveram poucas oportunidades concretas de marcar o gol e as finalizações mais promissoras terminaram em bolas por cima da trave. O Flu até começou melhor a partida mas esbarrou em muitos erros para concluir e criar os lances ofensivos. Mesmo assim, saiu bastante aplaudido de campo.