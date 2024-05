A nota brasileira ficou em 4, no máximo de 5. A tríplice candidatura dos europeus recebeu nota 3,7.

Como é a votação que pode trazer a Copa feminina de 2027 para o Brasil

A CBF está pedindo voto. Eu peço voto mesmo, inclusive na Europa. Queremos ganhar o poder de ter a candidatura sacramentada em 17 de maio. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Que horas começa?

O Congresso da Fifa será em Bangkok, na Tailândia. Ele começa às 23h (de Brasília), ainda na quinta-feira (16).

Mas a programação prevê que a votação para escolha da sede da Copa do Mundo se dê já na parte final do Congresso. Ou seja, no início da madrugada do dia 17, pelo fuso brasileiro.