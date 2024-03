Flamengo fecha janela no limite do orçamento e cumpre principais pedidos

O Fla previa cerca de R$ 160 milhões para contratar em 2024. Ou seja, o clube fica no limite do que foi aprovado no orçamento. Esse número, porém, cresce em caso de vendas de jogadores, algo que aconteceu nesta janela com Santos, Matheuzinho e Thiago Maia.

Desde 2019, esse foi o segundo maior investimento do Flamengo em contratações. Em 2020, o clube gastou R$ 159,7 milhões por quatro jogadores (compra de Gabigol, Michael, Léo Pereira e empréstimo de Pedro). Gustavo Henrique e Pedro Rocha chegaram sem custos.

O Fla vai seguir atento a oportunidades na brecha especial da janela. O clube pensa em um meio-campista para o setor de Gerson, que ficará fora nos próximos meses. Uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite contratações entre os dias 01 e 19 de abril de atletas que estiveram nos estaduais.

Novelas e gelo no sangue

A palavra de ordem no Flamengo foi paciência. O "gelo no sangue", como Marcos Braz gosta de dizer, para levar adiante as negociações.

Por De la Cruz não houve muita conversa. O Fla já tinha o uruguaio como alvo há meses, tentou negociar com o River Plate um valor menor na janela passada e, sem sucesso, fez o pagamento da multa no final do ano passado para ter o meia.