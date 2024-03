Investidor da Liga Forte tentou atrair Flamengo a acordo de TV da Série A

Assim como fez com o Corinthians recentemente, os investidores da Liga Forte Futebol tentaram uma aproximação com o Flamengo em dezembro de 2023 para conversar sobre direitos do Brasileiro a partir de 2025 e uma possível união das Ligas. A conversa entre os investidores e a diretoria rubro-negra indicaram que não havia chance de acordo e acabaram no primeiro encontro.

O Flamengo faz parte da Libra e, como os outros clubes da associação, já assinou um pré-contrato com a Globo para venda dos direitos do Brasileiro, de 2025 a 2029. Ainda há detalhes para serem acertados entre as partes.

Em dezembro, o principal investidor da Liga Forte Futebol, Carlos Gamboa, da LCP, solicitou uma reunião com o Flamengo para conversar sobre direitos do Brasileiro. Ele foi recebido no clube pelo presidente rubro-negro, Rodolfo Landim.