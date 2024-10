Inter pressiona no fim, busca empate e não deixa Flamengo disparar

O Internacional teve chances bem perigosas. O time começou melhor a partida e criou duas grandes oportunidades: Varela tirou uma bola na linha e Tabata colocou uma bola no travessão. A posse foi menor, mas equilibrada. Faltou capricho no terço final para desafiar mais a defesa do Fla, que se mostrou frágil em alguns momentos.

O Inter foi muito melhor na segunda etapa e se aproveitou dos erros para assustar. Gerson, que vem sendo o destaque do Fla e foi bem no geral, teve alguns vacilos importantes que viraram grandes chances logo no início. Com o cenário, Roger Machado colocou Gabriel Carvalho e Wanderson para tentar aumentar a criatividade, tirando Wesley e Tabata. Ele também já tinha voltado do intervalo com Clayton.

Com um gol de vantagem, o Flamengo recuou e se fechou. Vendo o cenário, Filipe Luís colocou Michael na vaga do cansado Plata, mas o time já não conseguia mais criar tanto. Aos 27 minutos, o Inter reclamou muito de um pênalti por mão na bola em bloqueio de Varela, e o árbitro mandou seguir. O colorado pressionou até o final e os cariocas, já bem cansados, apenas se protegiam. O esforço valeu a pena. Enner Valencia, que saiu do banco, garantiu o empate já aos 43 minutos em boa roubada de bola de Alan Patrick.

Lances importantes

Impressionante. Com apenas 11 segundos de jogo, Léo Ortiz cochilou e perdeu a bola na defesa. Borré invadiu a área e tocou na saída de Rossi, mas Varela chegou na hora certa para salvar em cima da linha.

Perto. Aos seis, Bruno Henrique foi lançado no ataque, ganhou a disputa com Bruno Gomes e Bernabéi e bateu tirando tinta da trave.