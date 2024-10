O Fla de Filipe Luís ainda não é um time confiável

Internacional 1 x 1 Flamengo

Eu cheguei a ficar positivamente impressionado no decorrer do duelo entre Internacional e Flamengo, disputado hoje, no Beira-Rio.

Estava acreditando que o Rubro-Negro conseguiria suportar a pressão do Colorado e voltar de Porto Alegre com a até então mais complicada vitória sob o comando de Filipe Luís (sim, pela qualidade e pelo momento do rival, jogando fora de casa, seria o triunfo da carreira do jovem técnico).