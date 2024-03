Flamengo: Primeiro dia de Léo Ortiz tem abraço em Tite e elogios ao Ninho

Léo Ortiz se impressionou com a estrutura do Flamengo no primeiro dia dele no Ninho do Urubu. O jogador celebrou a chegada ao clube, abraçou Tite e fez um treino físico no campo.

O que aconteceu

Ortiz treinou ainda separado do grupo. Ele, porém, tem condições de jogo. O zagueiro vinha atuando com o Red Bull Bragantino.

O jogador conheceu todas as partes do Ninho do Urubu. Ele foi acompanhado de dirigentes e funcionários do Fla.