Inter e Flamengo fazem melhor jogo do Brasileiro e mostram como poderia ser

Com toda licença a alguns jogos extraordinários do Botafogo, que lidera o Brasileirão com merecimento, o melhor jogo do campeonato foi disputado nesta quarta-feira: Inter e Flamengo empataram por 1 a 1, com mais de 43 mil pessoas no Beira-Rio.

Quis o destino que a tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul adiasse um jogo de 17a rodada para um momento da temporada em que há certa folga no calendário. Há mais espaço para treinos e descanso. Houve também uma arbitragem que liberou o jogo, sem marcar faltinhas o tempo todo.

Inter e Flamengo mostraram o que o campeonato poderia ser, se o calendário fosse mais bem distribuído e as arbitragens fossem menos medrosas. Temos material humano nos times e temos comissões técnicas cada vez mais competentes ocupando cargos no futebol brasileiro. Faltam claramente no Brasileiro intensidade física e arbitragens coerentes. A intensidade física pôde ser vista hoje. O calendário impede que vejamos mais vezes.