Tite cumpre objetivo traçado e transforma Flamengo em máquina de defender

Na vida e no esporte, as pessoas acham que o equilíbrio é fácil, mas é muito difícil. O primeiro tempo foi equilibrado, mas tivemos uma supremacia muito grande no segundo tempo. É uma equipe que faz mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e também não é boa porque ataca, mas é boa porque é equilibrada Tite, após o Fla x Flu

Bons frutos

Equilíbrio é a palavra de ordem no Flamengo. O objetivo é fazer com que o time não sofra na defesa, mas seja letal no ataque.

O Flamengo apostava em Rossi voando em 2024 depois de um 2023 mais conturbado. Adaptado ao Brasil e entrosado com os companheiros, o goleiro demonstrou mais segurança.

A boa fase rendeu também uma renovação a Fabrício Bruno. As conversas andaram desde o fim do ano passado e o zagueiro assinou novo vínculo até o fim de 2028 e com valorização salarial.

No modo "Karolino", Léo Pereira vive o melhor momento no clube. O zagueiro foi importante nos clássicos, decisivo e ainda caiu nas graças da torcida pelo namoro com a influencer Karoline Lima.