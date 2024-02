Tragédia do Flamengo vira documentário na Netflix baseado em ideia do UOL

Série terá três episódios e passará pela trajetória profissional dos sobreviventes, pela luta por justiça das famílias das vítimas em meio ao luto e pela busca por explicações para o que aconteceu, com depoimentos de jornalistas de profissionais do futebol.

A produção traz imagens inéditas e recria momentos do incêndio, em cenas dramatizadas. A reprodução é ferramenta importante no debate sobre as causas da tragédia e as consequências diretas da inércia da Justiça.

Com estreia em 14 de março, "O Ninho: Futebol & Tragédia" é uma minissérie documental da Netflix, produzida pela A Fábrica a partir da ideia original do UOL e desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção geral de Pedro Asbeg.

Visão aérea do alojamento do Flamengo onde aconteceu o incêndio Imagem: Divulgação/Netflix

O incêndio do Ninho do Urubu

O incêndio no Ninho do Urubu ocorreu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019.