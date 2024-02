O que o Flamengo fez para o gramado do Maracanã ir das críticas aos elogios

"O gramado hoje estava muito bom". O elogio de Matheus Bachi, auxiliar técnico do Flamengo, após o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, tem explicação: uma reunião durante a semana entre comissão técnica, administração do estádio e a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do campo.

O que aconteceu

As partes conversaram na quinta-feira (22) sobre o assunto, em um momento de críticas ao estado do gramado do Maracanã.