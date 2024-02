Flamengo contrata analista ex-seleção para comissão técnica de Tite

O analista já esteve ontem (25) no Maracanã para acompanhar o trabalho no Fla-Flu. Mas efetivamente assina hoje (26) com o clube.

Ele vai trabalhar mais próximo do campo, na comparação com o trabalho nos tempos de seleção, como uma cabeça pensante a mais na comissão técnica.

Tite decidiu trazê-lo para compensar a saída de Juan. O então gerente técnico do Fla estava mais próximo do trabalho de campo no Flamengo, a partir da chegada de Tite. Como uma lacuna se abriu, o Flamengo foi atrás de Baquete.

Mas o novo contratado não chega para ser chefe da análise de desempenho. A equipe atual já está formada e seguirá funcionando como antes. A diferença é que terá mais um integrante nas cabines dos estádios quando o Flamengo jogar.

Hoje, a comissão técnica trazida diretamente por Tite para o Flamengo tem 4 profissionais: os auxiliares Cleber Xavier, Matheus Bachi e César Sampaio, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

E a seleção?

O remanescente da era Tite na análise de desempenho da seleção é Thomaz Araújo, que chegou à CBF nos tempos de Dunga e lá permanece até hoje.