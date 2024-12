Enquanto Ronaldo se lança à CBF, Ednaldo reforça apoio de federações

Na sexta-feira, o presidente da confederação se reuniu com seus pares de federações para apresentar planos para o futuro uso do contrato da Nike, renovado. Levou ideias sobre campeonatos estaduais de base e futebol feminino.

Mais importante, ele reforçou sua base com 23 federações estaduais. Os dirigentes manifestaram seu apoio ao presidente. Dois outros presidentes não puderam ir e também disseram estar com Ednaldo. Na sequência, a última federação, alagoana, foi no dia seguinte em jantar para se encontrar. No total, Ednaldo recebeu manifestação de apoio de 26 federações.

Outra federação que não esteve presente foi a FPF, com Reinaldo Carneiro Bastos, que teve questões particulares.

Para ser candidato, Ronaldo terá de convencer quatro federações e quatro clubes para registrar a chapa. Sempre é possível mudar o apoio de dirigentes estaduais, tanto que alguns dos que apoiam Ednaldo já estiveram contra ele no final do ano passado.