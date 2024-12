Bap e Conselho preparam revolução de governo e 'acabar' com vice de futebol

A ideia é de que os escolhidos componham um Conselho Diretor único que vai traçar todas as diretrizes para cada departamento. Mas serão os diretores profissionais que de fato executarão, sem a participação de um vice de Futebol como Marcos Braz.

Se isso já vai ocorrer informalmente, com a nova diretoria, a intenção do grupo de Bap é de que o novo formato de administração seja consolidado para ser definitivo. Isso seria feito por meio de uma reforma do estatuto do clube.

A proposta da diretoria é acabar com as vice-presidências específicas e deixar o Conselho como board de uma empresa.

A ideia tem o apoio do novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Ricardo Lomba, que se elegeu na segunda-feira (16), com o apoio do grupo de Bap.

Perguntado pelo blog, Lomba disse que gosta do modelo. Seu grupo político no Flamengo, inclusive, já tinha proposto uma alteração do estatuto nessa direção. Mas o Conselho Deliberativo - então sob o poder da corrente do presidente Rodolfo Landim - engavetou a ideia.

Agora, o projeto tem tudo para ir à frente. E, como o novo grupo demonstrou forças na eleição, é difícil que não seja capaz de aprovar o novo modelo.