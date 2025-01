Flamengo reserva vence replicando tática dos titulares e Allan se destaca

O técnico fez até mistério sobre a possibilidade de usá-lo na decisão da Supercopa do Brasil, mas é evidente que isso não acontecerá, porque não joga pela Juventus há um bom tempo. Ele usará a camisa 13, que foi de Rafinha, em 2019.

Por falar em zagueiro, quem mostrou todo o seu potencial foi o jovem João Victor, que quase marcou um gol de cabeça e esbanjou categoria ao lado de Cleiton, que já não foi tão bem. Tomara que a chegada de Danilo possa ajudá-lo a evoluir e ainda possa brilhar com a camisa rubro-negra antes de ser vendido para o exterior - o que parece inevitável.

Após a final de domingo, o Flamengo enfrenta a Portuguesa, no dia 5 e, em seguida, encara os três clássicos no espaço de uma semana: Fluminense no dia 8, Botafogo, no dia 12, e Vasco, no dia 15. Coisas do Carioquinha do Rubinho...