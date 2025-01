Boto quer ver Filipe Luís acabando com a hegemonia dos técnicos portugueses

A segunda entrevista de José Boto, novo homem forte do futebol do Flamengo, foi morna, como era de se esperar, a partir do momento em que se antecipou à primeira pergunta e avisou que não falaria sobre contratações - "o segredo é a alma do negócio", justificou.

Houve, entretanto, um momento interessante, quando falou de Filipe Luís, com quem, segundo garantiu, vem mantendo contato diário desde o dia 18 de dezembro do ano passado: "Ele tem um futuro brilhante. Vou ajudá-lo a acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses no Brasil", disse, com um sorriso bailando nos lábios.

Uma das poucas concessões que fez ao assunto reforços foi dizer que, embora o dinheiro disponível para isso seja curto, "será suficiente para o que precisamos, pois o elenco é excelente". Boto contou também que começou a se apaixonar pelo futebol vendo a seleção brasileira de Telê Santana, na Copa de 82. "Era mágico, aquele time jogava um futebol único. Todos os outros praticavam outro esporte, bem inferior".