Boto critica formação de base do futebol brasileiro atual

Convicto, o executivo vai modificar radicalmente a filosofia da base.

- É fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se está fazendo jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e agora, neste momento, estão mal. Não produzem mais tantos talentos como há 10, 20, 30 anos. E isso é algo que vamos ter que mudar aqui. Vocês faziam bem e voltaremos a fazer como antes.

Concordo em gênero, número e grau. Sempre disse que categoria de base não é, necessariamente, pra empilhar taça, mas, sim, revelar bons jogadores para o elenco profissional. Basta ver os quatro títulos conquistados pelo Flamengo na Copinha: só o primeiro, de 1990, rendeu (Marcelinho, Júnior Baiano, Djalminha, Paulo Nunes etc), ainda que a maioria desses jogadores, após participar do título brasileiro de 92, tenha ido se consagrar longe da Gávea, por inépcia dos dirigentes rubro-negros de então.

Carta-cinza

Em outro trecho da coletiva, José Boto afirmou, mais de uma vez, que teve carta-branca para a escolha do treinador e optou por Filipe Luís, após ver os jogos do Flamengo, sob o comando dele, e assistir às suas entrevistas, que gostou muito. Me permito desconfiar um pouco dessa carta-branca. Não havia o menor clima para se tirar Filipe do comando do elenco rubro-negro. Ainda bem.

Boa medida

Acabou a mamata. Por determinação de Boto, chancelada por Bap, a partir de agora, só entrará no Ninho do Urubu quem for ligado de fato ao departamento de futebol. O mesmo vale para os voos da delegação para jogar fora do Rio e para os hotéis onde o time se hospedar.