Bap dá tiro no pé ao colocar em dúvida permanência de Filipe Luís no Fla

Quem garante que Bap não acertou com Boto e este já teria no bolso um treinador, português como ele, engatilhado para assumir o Flamengo? E que Filipe Luís seria realocado no clube (algo que ele, certamente, não aceitaria, ainda mais agora que já está sendo reconhecido pelo mercado como um dos jovens treinadores mais promissores do Brasil).

Bap já dera outro tiro no pé ao dizer, para um grupo de sócios, que o estádio próprio deveria ser um plano para "daqui a oito anos". Depois se desmentiu, garantindo que não disse o que disse, mas a verdade é que muitos sócios preferem a certeza de Landim/Dunshee, em relação à futura casa do clube, por ter dúvida se ela sairá do papel com outro presidente.

Agora, surge esta questão de Filipe Luís. Novamente por inabilidade do candidato, conhecido por boas doses de arrogância e extrema dificuldade de ouvir opiniões contrárias às suas. Se a situação, que bem ou mal contratou Filipe e lhe deu um contrato até o final de 2025, souber usar bem essa incrível bobeada, as chances de eleição de Dunshee de Abranches aumentam exponencialmente.

Seja quem for o próximo dirigente profissional do futebol, condição "sine qua non" para sua contratação deveria ser: Filipe Luís é o técnico, entendeu? E você vai adorá-lo com a torcida já o adora.

Simples assim.