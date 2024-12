Flamengo de Filipe Luís é um deleite em campo. Azar do Internacional

Que delícia é ver o Flamengo de Filipe Luís! Diante de um adversário forte, dono da melhor campanha do returno, com 15 jogos invicto, o rubro-negro carioca abriu 3 a 0 no primeiro tempo (poderia ter sido mais) e apesar da reação do Internacional na segunda etapa, soube manter a vitória, que eliminou os gaúchos da luta pelo título e levou os cariocas à terceira posição na tabela.

Impossível não imaginar como teria sido o ano se Tite e Titinho tivessem sido demitidos antes e Filipe chegado mais cedo. No Brasileiro e na Libertadores. Tal demora está na conta de Rodolfo Landim e Marcos Braz que, como de hábito, tardam a reagir a trabalhos que, evidentemente, não deram certo. Foi assim com Sampaoli (que só saiu depois de perder a Copa do Brasil do ano passado) e com Tite (que entregou a Libertadores e as chances no Brasileiro deste ano).

Filipe Luís é a antítese de toda essa pasmaceira. Seu time é cada vez mais ofensivo e envolvente - pela segunda vez consecutiva joga com quatro atacantes, pois Gerson atuou a maior parte do tempo pela ponta-direita. A formação tática ousada e a entrega impressionante de todos os jogadores - inclusive aqueles que não estão em seu melhor momento técnico, caso evidente de Bruno Henrique - enlouquecem as defesas adversárias.