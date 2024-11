Estrela de Filipe Luís segue brilhando no Fla. E o Botafogo que abra o olho

Esfacelado por contusões e desfalques causados pela Data Fifa, o Flamengo pisou o gramado da Arena Pantanal ainda com alguns de seus titulares e reservas abatidos por uma virose. Mesmo assim, marca registrada de Filipe Luís, não abdicou do ataque e criou boas chances para marcar, transformando o goleiro Walter do Cuiabá no melhor do jogo.

Venceu, de virada, por 2 a 1, gols dos garotos que o treinador colocou no segundo tempo: Guilherme e Matheus Gonçalves. Nas duas jogadas, prevaleceu o estilo guerreiro exigido por Filipe. Bruno Henrique, no primeiro lance, pela direita, batalhou pela bola até recuperá-la, foi à linha de fundo e cruzou na medida para o jovem armador empatar. Michael, já nos acréscimos, fez o mesmo pela esquerda e seu cruzamento encontrou Matheus Gonçalves livre para empurrar pra rede e garantir os três pontos.

Foi uma grande exibição? Não. Nem poderia com uma equipe tão brutalmente desfalcada. Mas, para os rubro-negros, como é bom ver que, independentemente da escalação, o sistema ofensivo, o jogo vertical, a luta incessante pela bola e a disposição física nos 90 minutos continuam em prática. Que diferença para seus antecessores posicionais!