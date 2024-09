Quer ir à final da Copa, Dorival? Compra logo o seu ingresso

Não temos mais uma geração de grandes craques. Faz tempo. Muito tempo. Neymar foi o único que, até trocar o Barcelona pelo PSG, mereceu ser visto como um fora de série. Depois dele, ninguém. Vini Jr. é um ótimo jogador. No Real Madrid. E ponto final.

As duas últimas Copas já nos mostraram isso de forma bem clara. Mas continuamos nos enganando com bons jogadores, titulares em clubes médios do futebol europeu. Nenhum deles protagonista de verdade em suas equipes nas principais ligas do planeta.

Além disso, não temos também treinadores. Tite foi uma ilusão extremamente decepcionante nos dois Mundiais em que comandou a seleção brasileira. Futebolzinho sem graça, sem brilho, sem nada. Eliminado duas vezes nas quartas-de-final, não jogando nada minimamente parecido com o futebol pentacampeão do mundo.