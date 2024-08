Delair Dumbrosc se lança candidato à presidência do Flamengo

Flamengo terá mais um candidato na eleição do final do ano. Além das já conhecidas candidaturas de Rodrigo Dunshee de Abranches, Luiz Eduardo Batista (o Bap), Maurício Gomes de Mattos e Walim Vasconcelos, está se lançando hoje Delair Dumbrosc, que foi o presidente em exercício na maior parte do tempo da última administração Márcio Braga, de 2007 a 2009.

Foi com Delair no comando que o rubro-negro carioca conquistou o seu sexto título brasileiro, num time que tinha como principais destaques Adriano e Petkovic, ambos trazidos por ele - o primeiro graças a um acordo com a Olympikus e o segundo numa negociação para evitar mais uma penhora na arrecadação do clube, devido a uma dívida ainda dos tempos do presidente Edmundo Santos Silva (que sofreu impeachment).

'Quando assumi, o Flamengo era o décimo quarto no Brasileiro, o clube devia quatro meses de salários aos jogadores e demais funcionários, e não dialogava nem com a CBF, nem com a Federação de Futebol. Em um ano, regularizamos tudo, retomamos o diálogo com todos e acabamos campeões brasileiros', recorda, com orgulho.