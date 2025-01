Flamengo cedeu Alcaraz ao Everton por opção 100% técnica, não financeira

Para isso, o meia terá que atingir as metas estipuladas em contrato, ainda não reveladas, o que resultaria em obrigação de compra por parte do time inglês. O receio era de que, na reserva, atuando menos, se desvalorizasse. Importante: ele também se animou com uma nova chance na Premier League.

Mas a negociação não significa que o Flamengo esteja com dificuldades financeiras para manter o elenco. Tanto que contratou Juninho e tentou Vitão, com pagamento de multa rescisória. Fechou com Danilo, que rescindiu com a Juventus, e sonha com Jorginho, que o Arsenal não quer liberar agora.

Obviamente com a saída de Alcaraz, adiante, caso o Everton o adquira em definitivo, como os rubro-negros esperam, haverá uma injeção financeira que poderá viabilizar novas investidas no mercado. Ou pelo menos compensar as parcelas a serem pagas pela aquisição do próprio argentino.

Importante: clube azul de Liverpool há tempos vive uma crise financeira. John Textor, dono da Eagle e do Botafogo, até tentou comprá-lo, mas Dan Friedkin, proprietário do Roma, levou a melhor, adquiriu o time, no entanto, ainda lida com as dívidas herdadas e compromissos, como o do novo estádio.