Goleada do Flamengo sobre Bangu, com 10, minimiza a exposição dos garotos

Sob o comando do treinador Cléber dos Santos, derrotas e atuações fracas expuseram os meninos. Não demoraram a surgir duras críticas de torcedores classificando a base rubra-negra como péssima. E eles foram campeões da LIbertadores e Mundial sub-20 ano passado!

Com o Bangu sofrendo as consequências de uma expulsão aos 8 minutos de partida, a tarefa do Flamengo foi muito facilitada. Os meninos aproveitaram e, com Carlinhos mais "ligado", meteram 5 a 0.

As críticas aos jovens certamente serão menos cruéis depois do placar elástico. Mas isso não anula o planejamento arriscado, que os colocou em situação delicada, sob o comando de um técnico que não faz um bom trabalho.