Flamengo tem onda de demissões, apesar da promessa de BAP durante campanha

Nota do blog: o Flamengo tem, sim, seu "Programa de Integridade e Compliance"

E dentro do que seria o compliance, não lhe parece inadequado o Flamengo contratar quem o apoiava em campanha? E qual a qualificação desses sócios transformados em empregados do clube? Não seria mais indicado abrir um processo seletivo?

"Eles são qualificados. Se não fossem, eu não teria contratado. Processo seletivo é o ideal quando você não tem o profissional adequado".

Praticamente todo o departamento médico foi demitido, além disso nutricionistas de performance, destinados aos atletas, não existirão mais. Isso não parece um retrocesso? Podemos interpretar que no entendimento da nova gestão todas essas pessoas não eram qualificadas? Afinal, é praticamente uma numerosa equipe inteira dispensada.

"Neste caso, houve uma avaliação mais profunda e conceitual. O princípio foi de mudança de práticas e filosofia muito rapidamente. Casos onde não se acreditava que isto fosse possível, preferimos acelerar e processo com substituições".

"Não pode ficar toda hora, poupa, poupa não sei quem. Poupa... Que poupar?". Ao podcast "Fora do Jogo", em agosto, Runco falou sobre o ato de poupar jogadores.

A íntegra da entevista no link abaixo:https://t.co/0D6WXUar7O pic.twitter.com/kmSNc40pYq -- Mauro Cezar (@maurocezar) January 7, 2025

José Luiz Runco está de volta ao Flamengo. Recentemente ele deu uma entrevista controversa (vídeo acima), quando falou sobre poupar jogadores, por exemplo. Isso não conflita com suas próprias palavras, na posse, sobre minutagem e devidos cuidados que devem ser tomados com relação ao desgaste dos atletas etc?

Zero a ver uma coisa com a outra. Opinião médica dele. O planejamento do futebol é decidido pelo (José) Boto (diretor de futebol).

Perguntado se o custo das rescisões (há profissionais com mais de 20 anos de Flamengo entre os demitidos) preocupa, já que o caixa ficou muito mais baixo após a compra do terreno do Gasômetro, o presidente do Flamengo se limitou a dizer "boa tarde".