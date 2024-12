Agora no Flamengo, quando acertou Boto deu lucro de R$ 2,8 bi ao Benfica

José Boto é a grande novidade no Flamengo para 2025. O diretor de futebol português chegará ao Rio de Janeiro apenas no sábado, mas a expectativa a respeito é enorme. Foi dele, em conjunto com o presidente eleito, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, a decisão de não renovar o contrato de David Luiz. O zagueiro foi campeão da Libertadores 2022 e de duas Copas do Brasil pelo clube.

Boto vem do NK Osijek, da Croácia, mas se notabilizou no Benfica. Lá, foi responsável pelo scout, ou seja, observação e captação de jogadores, antes de assumir funções de direção no futebol, passando também pela Ucrânia, no Shakhtar Donetsk.



No Benfica, onde trabalhou por mais tempo, entre 2010 e 2018, acumulou acertos e erros nas contratações de atletas que indicou. Mas quando foi no alvo certo, gerou lucro de 437 milhões de euros (quase R$ 2,8 bilhões), com 282,43 milhões de euros investidos e 719,74 milhões de euros arrecadados nas vendas desses mesmos jogadores. O levantamento é do canal Falso 9, no YouTube.