Flamengo: 129 anos de glórias e uma mancha na história, as 10 mortes no CT

Por Darlei Constante Pisetta e Lêda Raquel Manske Pisetta*



A história rubro-negra alcança o marco de 129 anos neste mês de novembro. Mesmo no território das paixões clubísticas, a data é indiscutível para reverenciar a tradição, o vigor e o protagonismo do Flamengo em diversas modalidades do esporte. Do remo, ginástica, vôlei, basquete e culminando no futebol, a história do clube exibe conquistas inesquecíveis, nacionais e internacionais. Não por acaso, o tricolor Nelson Rodrigues, ao contar a história de dissidência que resultaria na criação do Flamengo, decretou: "cada brasileiro, vivo ou morto, já foi Flamengo por um instante, por um dia".

A "memória da história", que estabelece identidade e pertencimento, está conectada tanto aos triunfos como a quedas, tropeços e fracassos. Sob este prisma, a trajetória dos 129 anos de existência do Flamengo não pode prosseguir sem um acerto de contas com a madrugada de 8 de fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento, conhecido como Ninho do Urubu. Ali, depois de um incêndio cuja causa foi falta de planejamento, organização e ausência de medidas de segurança, dez atletas da base do clube, com idades entre 14 e 16 anos, perderam a vida.

O rol de transgressões - cometidos pelo Poder Público e pelo Flamengo - consagraram, mais uma vez, a vitória da cultura nacional de tolerar os descasos e não se importar concretamente com riscos, prevenção e segurança. Seja como for, quase 6 anos depois, ninguém foi responsabilizado. O caso segue nas gavetas do Judiciário e os oito réus arrolados pelo Ministério Público respondem em liberdade. Como Brumadinho e Mariana, repete-se o enredo de outras tragédias brasileiras: ninguém é responsabilizado de nada.