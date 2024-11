Nas Copas, as diferenças entre Pep Guardiola e os cartolas do Flamengo

Desde 2016 no clube, Guardiola venceu seis dos oito campeonatos ingleses que disputou. E faturou "apenas" cinco copas, somando a da Liga com a FA Cup, mais antigo torneio de futebol do mundo, criado no distante ano de 1871.

Em todas essas campanhas da "League Cup", em comum a prioridade dada a Premier League e Liga dos Campeões. Por que para o time dominante na Inglaterra, essas são, obviamente, as competições que mais valem, evidentemente.

E assim deveria ser com todos os times capazes de montar times mais fortes. Os dirigentes do Flamengo, por exemplo, claramente não concordam com Pep Guardiola. A quem você daria razão?

Siga Mauro Cezar no X

Siga Mauro Cezar no Instagram

Siga Mauro Cezar no Facebook