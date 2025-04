Quanto pode faturar um árbitro de futebol no Brasil e nos países europeus

A solução para a arbitragem, inclusive, pode e deve passar justamente pelos clubes, ou melhor, pelas ligas que prometem protagonizar as diretrizes da próxima década no futebol brasileiro. É preciso que LFU e Libra superem as discussões sobre repartição dos direitos de transmissão e passem a focar em pautas urgentes e necessárias, tais como a arbitragem, qualidade dos gramados e calendário.

Pregar pela unificação das ligas não é a única alternativa viável. Cresce entre os especialistas o conceito de "league under leagues" (liga abaixo das ligas), que nada mais é do que LFU e Libra criarem uma espécie de liga-filhote que seja responsável pela definição de temas restritos à melhora do espetáculo e valorização do produto do Campeonato Brasileiro.

Falar em união de clubes e ligas talvez possa parecer otimista, porém, fica como convite aos saudosistas uma rápida lembrança do futebol inglês nos anos de 1980 e como uma revolução provocada pela criação da Premier League transformou substancialmente o futebol inglês.

Enquanto isso, tentamos superar o amadorismo do apito e uns tantos outros por aí...

* Advogado especialista em direito empresarial e gestão esportiva.

