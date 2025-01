O placar bailarino na noite do Estádio da Luz

Placares bailarinos são, em regra, frutos mais de erros que de grandes atuações e o jogo em Lisboa cumpriu o receituário.

O que não invalida o turbilhão de emoções que causou.

O Benfica sai na frente em seu primeiro ataque, toma o empate em pênalti desnecessário, faz 2 a 1 numa lambança inenarrável do goleiro do Barça ao se chocar com o zagueiro quase na intermediária, e ainda faz o 3 a 1 antes do fim do primeiro tempo, em pênalti cometido pelo goleiro.

Cai uma tempestade tropical no inverno lusitano e nada indicava reação catalã quando o goleiro benfiquista devolve uma bola na cabeça de Raphinha, fora da área, e ressuscita os espanhóis.

Quando o empate era iminente, acontece o 4 a 2, em gol contra, quando o goleiro estava na bola.

Pronto, acabou. Que nada!