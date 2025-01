Barça faz mágica e vence Benfica com Raphinha herói em jogaço com lambanças

Os portugueses voltaram a ficar em vantagem no placar em uma lambança do goleiro Szczesny, que acabou chutando o companheiro Baldé em um lançamento em profundidade do adversário. Resultado? Pavlidis ficou com o gol aberto e não teve qualquer dificuldade para marcar, mais uma vez, no Estádio da Luz: 2 a 1.

O arqueiro do Barcelona viu sua noite ficar caótica de vez quando cometeu, aos 29 minutos, um pênalti: Aursnes encaixou lindo passe de três dedos em diagonal para Aktürkoglu, que saiu na cara do goleiro e acabou derrubado logo depois de tocar de cobertura. A penalidade ficou sob responsabilidade do artilheiro da noite, Pavlidis. O grego não deu chance de defesa na cobrança e marcou pela terceira vez em menos de meia hora: 3 a 1.

A 2ª etapa começou com pressão dos espanhóis, que diminuíram o prejuízo em uma nova lambança — desta vez, de Trubin. O camisa 1 do Benfica, na tentativa de lançar ao ataque, acertou a cabeça de Raphinha, que estava ainda no campo de ataque catalão. Caprichosamente, a bola parou nas redes e recolocou os visitantes na busca do empate: 3 a 2.

A reação do Barça durou pouco porque Ronald Araújo devolveu o presente aos mandantes. Depois de inversão da direita para a esquerda, Schjelderup cortou e bateu cruzado na tentativa de encontrar Pavlidis — o zagueiro, no entanto, cortou para dentro das próprias redes: 4 a 2.

Yamal deu sobrevida aos visitantes já na casa dos 33 minutos ao ser derrubado por Carreras dentro da área. Lewandowski, novamente com muita categoria, não decepcionou e fez o 4 a 3.