A volta por cima de Yuri Alberto e o ciclista Memphis

De apenas esforçado, algo jamais negado, para goleador do Brasil com 31 gols na temporada e cogoleador do Brasileirão, ao lado de Alerrandro, com 15.

Assim foi a trajetória que Yuri Alberto coroou hoje, em Porto Alegre, na nona vitória seguida do Corinthians, 3 a 0, com Yuri sofrendo e batendo o pênalti da abertura do placar, nos acréscimos do primeiro tempo, falta cometida por Geromel em sua despedida do futebol em grande estilo, com 43 mil torcedores no estádio gremista.

A volta por cima de Yuri tem tudo a ver com a do Corinthians, que atropelou o Grêmio com mais dois gols, um de Charles (Charles de gol?) e outro de Memphis que revelou nova faceta, a de ciclista, pois fez o 3 a 0 com belíssima bicicleta holandesa.