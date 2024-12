Na oitava vitória seguida, artilharia de Yuri e Libertadores à vista

Aos 48, Yuri Alberto ampliou.

Carrillo roubou bola no meio de campo, deu para Garro, recebeu de volta e lançou Yuri para fazer seu 30° gol no ano, igualando-se a Pedro, e 14º no Brasileirão, artilheiro isolado do campeonato, com colaboração do goleiro Adriel, que substituiu Marcos Felipe, aos 26, machucado.

O terceiro gol só não saiu antes do primeiro minuto do segundo tempo porque Kanu bloqueou o chute de Matheus Bidu.

Aos 6, foi a vez de Adriel defender para evitar o gol de Bidu.

Aos 14, para impedir que Yuri fizesse o 3 a 0, Gabriel Xavier mandou a bola contra seu próprio travessão.

Aos 15, Memphis bateu falta com violência, falta que ele mesmo havia sofrido, e marcou enfim o 3 a 0, num golaço.