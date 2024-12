Flu quer pagar a B? Cruzeiro ajuda os co-irmãos e Fortaleza vê fim de sonho

Ou seja, ou trata de vencer os já rebaixados cuiabanos, ou corre enorme risco de pagar a Série B que deve desde 2000 para alegria de seus críticos.

Já o Cruzeiro, como não abriu o G9 para seus co-irmãos ao perder a Copa Sul-americana, ajudou-os hoje ao só empatar com o Bragantino, em Bragança, para alegria do Corinthians e do Bahia.

Cássio falhou no gol de Sasha no começo do primeiro tempo e Ramiro empatou no fim do segundo.

E o Fortaleza, derrotado pelo Vitória por 2 a 0, no Barradão, com dois gols de Alerrandro no primeiro tempo, ambos frutos de saídas erradas de bola da defesa cearense e com colaboração do gramado baiano, não pode mais sonhar em ser campeão.