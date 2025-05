Gabigol derrota o Flamengo em jogaço no Mineirão

Aos 43, a insistência rubro-negra deu certo e Dom Arrascaeta, ao receber de Gerson, da entrada da área, mandou a bola no ângulo como se a colocasse com as mãos, noutro golaço: 1 a 1.

Primeiro tempo tão bom, mas tão bom, que os 15 minutos de intervalo demoraram a passar.

O segundo tempo começou com o Cruzeiro mais agressivo e menos reativo e, logo aos 9 minutos, Bruno Henrique entrou no lugar de Cebolinha, machucado.

Pedro teve a chance da virada, aos 11, mas bateu fraco e em cima de Cássio.

O Cruzeiro contra-atacava com perigo e o clássico seguia de ótimo nível.

A torcida celeste respondia com incentivo por perceber que via excelente atuação de seu time contra rival tão qualificado e pedia a entrada de Gabigol para vingar a lei do ex aplicada por Dom Arrascaeta.