Raios X da final da Libertadores uma hora antes de começar

POR JOSÉ ALMIR MOURA*

O formato de decisão em jogo único foi iniciado em 2019.



Controverso desde sempre, por diversas razões:



Econômicas. Geográficas.



De logística de transporte, de hotelaria.



Além de excluir muitas vezes do palco decisivo, parte considerável dos torcedores mais assíduos e - em conjunto - acaba por deixar de fora a atmosfera genuína de uma grande final sul-americana.



Isto posto, com queixas pertinentes diversas e bastante reclamação, meio que aos trancos e barrancos, o modelo caminha para a sua sexta edição.



E às vésperas da finalíssima da Libertadores 2024 entre Botafogo e Atlético Mineiro, no Monumental de Núñez, fomos atrás de algumas curiosidades

nas decisões anteriores neste modelo.



Para quem sabe, ajudá-los a entender o que está por vir.



Ou simplesmente, quebrar a cara mesmo (com algumas tendências).



(algo bem mais provável, evidentemente)



Ou nenhuma coisa, nem outra, meramente brincar com os números.



Até aqui, foram cinco finais neste formato (de jogo único):



Nenhuma vitória por mais de um gol de diferença.



Nenhum clube conseguiu abrir dois gols ou mais de vantagem durante a decisão.



Duas decisões foram na prorrogação.



Nenhuma definição nos pênaltis.



Apenas uma virada.



No quesito posse de bola, discreta vantagem para aos adeptos da bola:



Três vezes, o clube com maior posse sagrou-se campeão.

(Flu diante do Boca, e o Flamengo duas vezes, uma diante do Paranaense e outra contra o River)



Um alento para os comandados de Artur Jorge?



Duas vezes, por sua vez, o clube com menos posse saiu vendedor.