Bahia assume a liderança em bela vitória na Fonte Nova

Erick e Rodrigo Nestor em campo, Éverton Ribeiro e Caio Alexandre fora, provavelmente por cansaço.

Jean Lucas também saiu para Nicolás Acevedo entrar, aos 87.

Negar que houve sofrimento no fim do jogo seria mentira, até empate anulado aconteceu, mas o Bahia teve maturidade, foi guerreiro e levou a vitória até o fim, três pontos importantes no chamado grupo da morte da Libertadores 2025.