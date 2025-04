Corinthians, com dez, sobrevive na Sula graças a Romero e Matheuzinho

O Corinthians não aprende e levou sufoco do Racing genérico desde o começo do jogo em Itaquera, culminando com a expulsão do desastrado equatoriano Félix Torres logo aos 13 minutos, por carrinho criminoso num uruguaio no meio de campo.

Antes o Racing havia feito um gol anulado por braço na bola fruto de dividida perdida pela defesa alvinegra e Hugo Souza, de volta, teve de trabalhar em bola no ângulo.

Para quem precisava desesperadamente da vitória para sobreviver na Série B continental, a Copa Sul-Americana, pior começo de jogo era impossível.