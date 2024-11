Em jogo doido, empate frustra Cruzeiro e Grêmio

O Cruzeiro ficava apenas um ponto acima de Corinthians e Bahia e o Grêmio só três pontos fora da Z4.

Diniz seguia com apenas uma vitória no Brasileirão e Renato não resistia à comparação com o que Roger Machado faz no Inter, os dois gigantes de Porto Alegre que sofreram com a calamidade da enchente.

Quem secava gostou do resultado.

Quem só queria se divertir, também se deu bem.

No fim, o Grêmio dava sinais de que se contentava com o empate e limitou-se à defesa.

O Cruzeiro, não. Queria vencer. Mas vencer é verbo que o time desaprendeu.