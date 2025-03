Realmente Madrid é terrível na Champions

Um espanhol tinha de aparecer e Brahim Díaz, embora naturalizado marroquino, aos 54, também marcou outro golaço.

Não valia gol feio e Brahim, que substituía ninguém menos que o inglês suspenso Bellingham, simplesmente estraçalhava e rivalizava com Valverde, um monstro.

O italiano Carlo Ancelotti e o Diego Simeone duelavam nos bancos a ponto do argentino tirar o filho Giuliano do clássico aos 65.

Ninguém entregava meio metro do gramado e os visitantes buscavam empatar com todas as forças, nem aí por estarem no Santiago Bernabéu lotado.

Abrir mão da vantagem mínima, porém, não estava nos planos merengues, embora nem Vini, nem Mbappé estivessem em noite feliz, pior o francês que o brasileiro.

Endrick só entrou aos 89, no lugar do esfalfado Brahim.