Barcelona e Liverpool amassados e vitoriosos

O Barcelona também foi amassado em Lisboa e não parecia o Barcelona.

Mas os catalães têm a justificativa de terem ficado com dez jogadores ainda aos 20 minutos de jogo contra o Benfica.

Que cansou de criar chances de gol sem aproveitá-las.

Aí, aos 60 minutos, os portugueses erraram uma saída de bola, Raphinha a roubou e a chutou de fora da área, rasteiro, no canto, com força para fazer 1 a 0.

O goleiro polonês Wojciech Szczesny do Barça também teve muito a ver com a resistência espanhola.

E o Barça está com a faca e o queijo na mão para garantir a vaga nas quartas de final da Champions na próxima terça-feira, no Camp Nou, assim como o Liverpool, no Anfield.