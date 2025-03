Cano 100 limites, goleador

Cano marcou seu 100° e seu 101º gols pelo Fluminense no estádio mais apropriado para tanto, o Centenário, em Caxias do Sul, sobre o Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Flu venceu por 2 a 1, com suspense. Cano fez 2 a 0, com um gol em cada tempo, no fim do primeiro, aos 40 minutos, e no meio do segundo, aos 20. O Caxias descontou com Alisson, aos 23.

O argentino voltou a pegar no breu em 2025 e, ao lado de Canobio, impõe respeito no tricolor que disputará o título carioca com o Flamengo.